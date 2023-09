“Sapevano già tutto” Tajani smonta le trame dell’Ue sui migranti

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 settembre 2023) Era proprio Il Giornale, pochissimi giorni fa, ad entrare in possesso della lettera con cui il numero due della Commissione Europea, Josep Borrell, tentava di boicottare il Memorandum con la Tunisia. E con esso il deliberato blocco di oltre 250 milioni di euro da destinare allo Stato africano per potenziare la sicurezza interna e fronteggiare le partenze dei migranti (che negli ultimi giorni hanno registrato un incremento addirittura del 360 per cento in più). Ledi Borrell Ebbene, Borrell è stato tra i principali antagonisti nel raggiungimento dell’accordo tra Ue e Tunisi, e la sua missiva al Commissario ungherese, Olivér Vàrhely, ne è da trampolino di lancio. Borrell, infatti, ricorda con toni espliciti come “parecchi Stati Membri hanno espresso la loro incomprensione riguardo l’azione unilaterale della Commissione” nella fase di chiusura del Memorandum e ...