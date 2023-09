Sanità | Sereni Pd | ' da governo solo briciole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Le parole della Presidente Meloni e quelle del Ministro Schillaci sulle risorse aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa sono puro fumo negli occhi. Se, come sembra, per lapubblica si profila un aumento di poco più di un miliardo, le criticità rimarranno tutte intatte”. Lo dichiara Marina, responsabile Salute edel Pd. “Manca personale per gli ospedali, per il territorio, per le case e gli ospedali di comunità. E ilrinnovo dei contratti, che è necessario vedano un adeguamento significativo delle retribuzioni per chi sceglie di lavorare nei servizi pubblici, assorbirà risorse importanti”, spiega. “L'abbattimento delle liste d'attesa è una priorità alla quale si deve dare risposta, anche ricorrendo in via straordinaria ad acquistare prestazioni aggiuntive ...