San Siro | murales contro il regime saudita | c’è anche Mancini con un pallone insanguinato

(Di martedì 19 settembre 2023) In occasione della sfida di Champions League tra Milan e Newcastle, lo street artist aleXandro Palombo ha decorato l’esterno di Sancon una serie di. L’obiettivo dell’opera, titolata ‘Welcome to Saudi Arabia‘ è quello di condannare ildell’Arabiae “ribaltare a narrazione con cui ildi Bin Salman cerca di ripulirsi l’immagine nel mondo attraverso gli ingaggi miliardari delle star del calcio” spiega l’artista. Non a caso sono rappresentate tante stelle del calcio al fianco di Mohammed bin Salman, da Cristiano Ronaldo a Neymar e Benzema, fino a Roberto. La particolarità è che hanno in mano un. “L’Arabiadi Mohammed bin Salman è un paese tra i più oscurantisti, ...

Curiosità: Lo stadio Giuseppe Meazza, noto anche come stadio San Siro, è un impianto sportivo multifunzione italiano di Milano. Sorge nel quartiere di San Siro, cui deve il nome con il quale fu noto fino al 1980, allorquando fu intitolato alla memoria di Giuseppe Meazza (1910-1979), calciatore milanese che fu campione mondiale nel 1934 e nel 1938.

Dove vedere Milan - Newcastle e le probobili formazioni Milan - Newcastle si gioca oggi alle ore 18.45 acon la partita che sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale ...I rossoneri giocheranno in casa , nello stadiodi Milano, e se volete sapere dove vedere la partita in TV e in streaming non vi resta che continuare nella lettura di questo articolo. Per il ...

Dopo i due i concerti evento a San Siro e all'Olimpico Ligabue si esibirà nei palazzetti per un tour anticipato da due show all'Arena di Verona il 9 e 10 ottobre, che segnano l'apertura della serie di ...Il Milan debutta nei gironi della Champions League 2023-2024 contro il Newcaste, la squadra che ha acquistato dai rossoneri il centrocampista che è stata la (troppo) breve reincarnazione del milanismo ...