San Giovanni Valdarno | brucia appartamento | intervento dei Vigili del Fuoco

(Di martedì 19 settembre 2023) Una squadradeldi Arezzo distaccamento di Montevarchi è intervenuta questo pomeriggio in Viale Peruzzi a Sanper incendio. L’incendio ha coinvolto una piano terra. Idelintervenuti , contemporaneamente alle opere di spegnimento, hanno verificato che in casa non vi fossero occupanti. Accertati che l’abitazione fosse vuota hanno terminato le operare di spegnimento. Ingenti i danni all’abitazione che è stata dichiarata inagibile. Sul posto il personale 118 e Polizia Municipale di SanL'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

Curiosità: Giovanni (Betsaida, 10 circa – Efeso, 98 o anni immediatamente successivi) è stato un apostolo di Gesù. La tradizione cristiana lo identifica con l'autore del quarto vangelo e per questo gli viene attribuito anche l'epiteto di evangelista ed è considerato un santo miroblita. Secondo le narrazioni dei vangeli canonici era il figlio di Zebedeo e Salome e fratello dell'apostolo Giacomo il Maggiore. Prima di seguire Gesù era discepolo di Giovanni Battista.

Le fiamme divampate al piano terra, per fortuna nell'abitazione non c'era nessunoForlì (FC) VISCOUNT INTERNATIONAL SPA Mondaino (RN) YOROI SRL Cesena (FC) Internazionalizzazione ALPITRADING SRL Faenza (RA) CELLI SPAin Marignano (RN) DZ ENGINEERING SRL Forlì (FC) ...

Addio al pediatra De Luca: "Abbiamo perso un grande professionista" FoggiaToday

Don Stefano Isolan a Cavriglia. Don Maurizio Del Bue al Pestello, Don Herctor Largo a Castelnuovo dei Sabbioni. Don ... Valdarno24

Nessuna persona è stata coinvolta dall’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio in un appartamento al piano terra di via Peruzzi a San Giovanni. Al momento in cui si sono sprigionate le fiamme la c ...San Giovanni Valdarno (Arezzo), 19 settembre 2023 – Appartamento in fiamme a San Giovanni Valdarno nel pomeriggio di oggi: i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti in viale ...