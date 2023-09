San Gennaro trionfa nella Napoli dei turisti | «È sempre sold out»

Curiosità: Gennaro (Benevento, 21 aprile 272 – Pozzuoli, 19 settembre 305) fu un vescovo e martire cristiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, che ne celebra il culto il 19 settembre, e da quella ortodossa. Patrono principale di Napoli, nel cui duomo si ritiene che alcune ossa del suo scheletro giacciano insieme a due ampolle che contengono quello che la tradizione popolare ritiene sia il suo sangue, la sua figura è storicamente oggetto di culto e folklore. V'è chi ritiene che il fenomeno dello scioglimento del sangue, rappresentato ritualmente il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre, sia da attribuire a miracolo e foriero di buona sorte.

Santi del giorno:(Vescovo e Martire) protettore dei donatori di sangue e degli orafi. Etimologia:, deriva da 'Ianuarius', che oltre ad essere il nome del primo mese dell'anno nel ...Il 16 settembre al campodei Poveri a Napoli, si è tenuto l'open day special, organizzato dal Comitato Regionale Campania FIGC LND con il patrocinio della FIGC Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e del ...

Napoli aspetta il miracolo. In queste ore avrà luogo il momento clou delle celebrazioni per la festa di San Gennaro. L’Arcivescovo Domenico Battaglia, intorno alle 10 di ...San Gennaro non dice mai no (incrociamo le dita per oggi). Non dice mai no ai napoletani, salvo rare e funeste eccezioni: e infatti i napoletani da secoli lo venerano con passione ...