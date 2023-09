San Gennaro | Napoli attende il prodigio dello scioglimento del sangue

Curiosità: Gennaro (Benevento, 21 aprile 272 – Pozzuoli, 19 settembre 305) fu un vescovo e martire cristiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, che ne celebra il culto il 19 settembre, e da quella ortodossa. Patrono principale di Napoli, nel cui duomo si ritiene che alcune ossa del suo scheletro giacciano insieme a due ampolle che contengono quello che la tradizione popolare ritiene sia il suo sangue, la sua figura è storicamente oggetto di culto e folklore. V'è chi ritiene che il fenomeno dello scioglimento del sangue, rappresentato ritualmente il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre, sia da attribuire a miracolo e foriero di buona sorte.

Il Miracolo diin diretta su Canale 21. L'emittente (Canale 10 Digitale Terrestre) trasmetterà dal Duomo di Napoli uno degli eventi religiosi più popolari del mondo: lo scioglimento del sangue del ...Al Vomero oggi è previsto lo svolgimento delle abituali manifestazioni perche, solo nel periodo della pandemia, si sono tenuti in misura ridotta. Si tratta di evento un molto sentito dagli abitanti della collina. "La tradizione popolare " sottolinea...

San Gennaro trionfa nella Napoli dei turisti: «È sempre sold out» ilmattino.it

L’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi per l’ordine pubblico. Piano traffico in via Duomo con le strade chiuse.L'arcivescovo Domenico Battaglia si recherà nella cappella del tesoro, con l'abate, monsignor Vincenzo de Gregorio e il sindaco, Gaetano Manfredi, per aprire la cassaforte dove sono custodite le ...