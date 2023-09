Samsung Galaxy A54 | offerta pazzesca da Mediaworld

Leggi su tuttotek

(Di martedì 19 settembre 2023) IlA54 è inda: più di 120€ di sconto sul prezzo finale. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata IlA54 vanta uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici che offre colori vivaci e neri profondi, rendendo l’esperienza visiva piacevole per la visione di contenuti multimediali, giochi e molto altro. La risoluzione Full HD+ garantisce dettagli nitidi. Sotto il cofano, il telefono è alimentato da un processore octa-core, che offre prestazioni fluide per la maggior parte delle attività quotidiane. Inoltre, con una generosa batteria da 4500 mAh, ilA54 offre una buona autonomia, garantendo di poter essere utilizzato per tutto il giorno senza problemi. In questo momento ilA54 è in ...