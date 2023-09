Samsung continua a puntare forte sulle fotocamere da 200 MP | ecco perché

Curiosità: Il Samsung Galaxy S4, identificato in Italia con il codice GT-I9505, è uno smartphone prodotto da Samsung Electronics a partire dalla primavera del 2013. Viene annunciato e presentato ufficialmente in occasione dell'evento Samsung Entertaiment del 14 marzo a New York. È il dispositivo top di gamma della serie Galaxy S del 2013, predecessore del Galaxy S5 e successore del Galaxy S III. È disponibile al lancio in due colori, bianco e nero. Nel corso del mese di giugno del 2013 Samsung ufficializza cinque ulteriori colorazioni (Blue Arctic, Purple Mirage, Red Aurora, Brown Autumn e Pink Twilight) disponibili progressivamente tra la fine del 2013 e il primo trimestre 2014.

Nel mondo degli smartphone, la fotografia è un elemento cruciale chea guidare l'innovazione. Nel 2023, ilGalaxy S23 Ultra ha fatto parlare di sé anche grazie al suo impressionante zoom ottico 10x , come prima di lui aveva fatto ilGalaxy S22 ...Uno degli scontri legali più celebri e prolungati del settore ha visto come protagonistie Apple, due veri e propri giganti incompetizione.

Galaxy S24 Ultra e S23 Ultra: Samsung domina il mercato delle ... Matrice Digitale

Samsung ha rilasciato una nuova build One UI 6.0 Beta 3 per il Galaxy S23. gagadget.com

I nuovi modelli della serie Samsung Galaxy S24 supportano la ricarica rapida, ma non ci sono state grandi novità rispetto alla generazione precedente.Nella stra-grande maggioranza dei casi queste offerte si presentano come stringhe alfanumeriche, perciò successioni di lettere e numeri che devono essere copiate e poi incollate all’interno dell’oppor ...