Sampdoria | sconfitta e fischio | Pirlo a picco

(Di martedì 19 settembre 2023) Una sola vittoria e un pareggio, ma due punti in classifica (-2 per la penalizzazione) per ladiche contro il Cittadella ha perso ancora in casa Una sola vittoria e un pareggio, ma due punti in classifica (-2 per la penalizzazione) per ladiche contro il Cittadella ha perso ancora in casa. Al termine della partita tanti fischi dagli spalti per la squadra. I blucerchiati non riescono a ingranare in Serie B e ora nel weekend arriva l’esame Parma al Tardini, tra le squadre più in forma del campionato. Ma sarà ancorain panchina?

Curiosità: L'Unione Calcio Sampdoria, meglio nota come Sampdoria, è una società calcistica italiana con sede nella città di Genova. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano.

Ladi Andrea Pirlo non ingrana. I blucerchiati hanno rimediato la terzain Serie B in casa contro il Cittadella , . Al termine della sfida il tecnico ex si è presentato ai microfoni ...La di Andrea Pirlo non riesce a rialzare la testa. I blucerchiati hanno rimediato la terzanelle prime cinque partite di Serie B in casa contro la . Gli ospiti si sono imposti con ......

