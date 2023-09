Sampdoria | Pirlo già in bilico | l’esonero è più vicino dopo la sconfitta contro il Cittadella

(Di martedì 19 settembre 2023) Non è cominciata al meglio la stagione della, che in cinque giornate vanta solo due punti nella classifica di Serie B. I due...

Curiosità: Andrea Pirlo (Flero, 19 maggio 1979) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Sampdoria. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2012.

Ladiperde di nuovo e resta impantanata tra le ultime posizioni. La classifica aggiornata della Serie B HIGHLIGHTS SERIE B 1) PARMA 13 punti 5 partite giocate 11 gol fatti 1 subito ...e Spezia invece hanno raccolto pochissimo in questo avvio e, per i blucerchiati, anche la ...di due punti da recuperare e che non ha certo aiutato le performance della squadra di Andrea...

Pirlo: “Sampdoria impaurita alla prima difficoltà, voltiamo pagina” Tuttosport

Sampdoria Cittadella, Pirlo bocciato: i voti dei quotidiani Samp News 24

Genova, 19 set. - (Adnkronos) - Non è cominciata al meglio la stagione della Sampdoria, che in cinque giornate vanta solo due punti nella classifica di Serie B. I due punti di penalizzazione non posso ...Sampdoria, prima crisi dell'era Radrizzani-Manfredi, da dove nascono i problemi I tifosi sui social se la prendono col gioco di Pirlo, ma il mercato di Legrot ...