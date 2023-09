Salernitana 1970 | Lanteri | “Contento del lavoro svolto | siamo a buon punto”

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, alle ore 18:30, laFemminilehaun test congiunto contro la formazione del Lady Mondragone. Queste le considerazioni di mistera margine della gara. ESORDIO PER GALAN E SALEMME “Abbiamo fatto un altro test importante contro una squadra ben costruita per vincere il loro campionato. Lo reputo un’amichevole che ci è servita, abbiamo visto per la prima volta in campo Andrea Galan e abbiamo fatto esordire, dopo una settimana con problemini fisici, Salemme. C’era ancora qualche assenza ma la rosa ha risposto a dovere”. SULLA GARA CON IL MONDRAGONE “La gara è stata dura anche per il gran caldo che si percepisce nei palazzetti. Sono veramentedel...

Curiosità: L'Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica con sede nella città di Salerno. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. È conosciuta come squadra più perdente d’Italia.

... date e orari sedicesimi Martedì 31 ottobre: Cremonese - Cittadella (ore 15)- ...1976 Società Sportiva Calcio Napoli 1975 Fiorentina 1974 Bologna 1973 Milan 1972 Milan 1971 Torino...Il massimo referente - anche se si definisce un coordinatore di questa sinergia - è Domenico Pizzicara , presidente dellaFemminilecon cui si è stabilito il rapporto di gestione del ...

Salernitana 1970, Lanteri: "Contento del lavoro svolto, siamo a buon ... anteprima24.it

La Salernitana Femminile 1970 blinda la porta: ufficiale Giusy Di ... anteprima24.it

Nei giorni scorsi la Salernitana Femminile 1970, formazione che per il decimo anno di fila parteciperà ad un torneo nazionale di calcio a 5, è stata in ritiro negli Alburni. Il quintetto granata, pres ...Nel pomeriggio di ieri la Salernitana Femminile 1970 ha disputato un test congiunto contro il Futsal Sarno, formazione impegnata nel passato campionato in A2. Amichevole importante per la squadra di ...