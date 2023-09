Salario minimo | Bombardieri | al Cnel scelti amici degli amici | chiederemo sospensiva

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 19 settembre 2023) Acque agitate in casache entro la prima settimana di ottobre dovrà consegnare al governo il dossier sul. La Uil infatti annuncia un nuovo ricorso al Tar con la richiesta didel provvedimento con cui Palazzo Chigi ha ridisegnato la mappa dei 22 seggi da assegnare ai sindacati in rappresentanza dei lavoratori dipendenti che siederanno nella prossima consiliatura del parlamentino di Villa Lubin per il quadriennio 2023-2028. Un provvedimento che ha limato la presenza di Cgil, Cisl e Uil che perdono 1 seggio mentre faranno il loro ingresso la Confsal di Raffaele Margiotta, (2 seggi) Confintesa guidata da Francesco Provenzano (1 seggio) e l’Usb, il sindacato di base (1 seggio) contro cui si è già infranto un primo ricorso rigettato l’8 settembre scorso. “Presenteremo un nuovo ricorso alla ...