Sainz | dal lavoro con i tecnici al week end perfetto di Singapore

(Di martedì 19 settembre 2023) Il punto di svolta, un anno fa, arrivò dal Gran Premio del Canada in poi. Per Carlosil 2023 ha avuto uno sviluppo molto diverso nelle sensazioni trovate in macchina . La SF - 23, pur con i ...

Curiosità: Carlos Sainz Vázquez de Castro, noto come Carlos Sainz Jr. o più semplicemente come Carlos Sainz (Madrid, 1º settembre 1994), è un pilota automobilistico spagnolo, attivo in Formula 1 con la Ferrari.

Il punto di svolta, un anno fa, arrivò dal Gran Premio del Canada in poi. Per Carlos Sainz il 2023 ha avuto uno sviluppo molto diverso nelle sensazioni trovate in macchina. La SF-23, pur con i limiti prestazionali del progetto, ha permesso alla Ferrari di conquistare la prima vittoria del campionato con Carlos Sainz.

Sainz gioca di strategia nel finale con le gomme ormai finite ... È la prima vittoria del Cavallino dal GP d’Austria del 2022 e la prima in assoluto della gestione Vasseur. Scattato con le gomme soft, ...Dopo la vittoria a Marina Bay, Sainz ha approfondito il lavoro fatto in estate per arrivare ad avere una Ferrari costante e veloce nell'arco di tutto un week end di gara ...