Sagre gastronomiche | gli eventi del weekend con i sapori di fine estate

Curiosità: La sagra (termine dal latino derivato dall'aggettivo sacer, all'accusativo sacrum, cioè «sacro») è una festa popolare di carattere locale e cadenza annuale, che nasce tradizionalmente da una festa religiosa, celebrata in occasione di una consacrazione o per commemorare un santo (in genere il santo patrono), ma anche utilizzata per festeggiare il raccolto o promuovere un prodotto enogastronomico locale. Durante una sagra hanno luogo in genere la fiera locale, il mercato e vari festeggiamenti.

Le sagre gastronomiche in programma nel quarto weekend di settembre portano con sé i primi sentori dell’ autunno. I prodotti di stagione cambiano, i sapori cominciano a farsi più intensi e vedono tra ...In tremila sono accorsi domenica sera in piazzale Aldo Moro a Capannori per la ‘Sagra delle sagre’, una vera festa dedicata alla gastronomia del territorio realizzata nell’ambito dei festeggiamenti pe ...