Sabato 23 e Domenica 24 Settembre | per i più piccoli c’è Collisioni Circus Festival

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 19 settembre 2023)23 e24Barolo si tinge di rosso circo e si prepara ad ospitare centinaia di bambini, per un nuovo weekend ad ingresso libero dedicato al circo, alle arti di strada e alla magia. Non solo strutture aree, attesi anche funamboli, clown, maghi, prestigiatori, performer, illusionisti, giocolieri in spettacoli e galà di magia dedicati ai giovanissimi con le loro famiglie. Tantissimi infatti gli ospiti della due giorni in Piazza Caduti della Libertà a Barolo: da Mister David con la sua Family Dem, a Rafael, insieme alla sua simpaticissima giraffa parlante reduce dal successo televisivo, fino all’incendiario clown e performer anglofrancese Mister Bang, al Mago Budinì e al torinese Mago G. L’ingresso per gli spettacoli è libero. Per riservare il proprio posto basta scrivere ...