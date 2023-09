Ryder Cup 2023 | a Roma un’Epica Battaglia Golfistica tra Stati Uniti ed Europa dal 26 settembre al 1 ottobre

Leggi su moltouomo

(Di martedì 19 settembre 2023) LaCup è una competizione leggendaria che attira migliaia di spettatori e appassionati di golf da tutto il mondo: paragonata alle Olimpiadi, al Superbowl e ai Mondiali di Calcio per la sua importanza, questa competizione offre un’esperienza sportiva senza pari. Con 2 squadre di 12 membri ciascuna, rappresentanti deglied, 3 giorni di competizione e 28 incontri epici, laCup è il torneo di golf più prestigioso al mondo. Quest’anno, l’attenzione del mondo del golf è puntata su un evento senza precedenti: laCup si svolgerà per la prima volta in Italia, dal 26al 1, presso il Marco Simone Golf & Country Club, situato a pochi chilometri da. Questa ...