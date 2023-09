(Di martedì 19 settembre 2023) Il presidente russo parteciperà al terzo vertice sulla Nuova Via della Seta Il presidente russo Vladimirsi recherà aa Pechino percon il leader cinese Xi. Lo ha annunciato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, citato dall’agenzia di stampa Interfax. “A, non vediamo l’ora di avviarebilaterali approfonditi tra il presidente russo Vladimire il presidente cinese Xia Pechino”, ha detto Patrushev in un incontro a Mosca con il capo della diplomazia cinese, Wang Yi. A Pechino,parteciperà al terzo vertice della Bri, la Belt and Road Initiative come ha precisato Patrushev. ”Il capo di stato russo parteciperà agli eventi del ...

Curiosità: Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già Primo ministro della Russia (1999-2000, 2008-2012) e attuale Presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).

Le foto che imbarazzano: com'è ridotto il suo super - sottomarino Il Cremlino ha ordinato ai media di Stato di non riferirsi mai a Volodymyr Zelensky come 'presidente dell'Ucraina'. A rivelarlo ...A Pechino,parteciperà al terzo vertice della Bri, la Belt and Road Initiative come ha precisato Patrushev. ''Il capo di stato russo parteciperà agli eventi del forum internazionale Belt and ...

Russia: Putin incontrera' presidente cinese Xi a Pechino ad ottobre Il Sole 24 ORE

La guerra ucraina si sta protraendo più a lungo di quanto Putin avesse programmato nei primi giorni del conflitto. Lo scontro si sta ...L'attacco missilistico del 6 settembre su un mercato della città di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk, che ha causato almeno 16 morti, non sarebbe stato lanciato dai russi, ...