Rugby | Coppa del Mondo | Crowley rivoluziona il reparto arretrato per la sfida all' Uruguay

(Di martedì 19 settembre 2023) Nizza, 19 set. - (Adnkronos) - Kieranhato ilin vista della delicatatra Italia e, in programma domani alle 17.45 (diretta Rai 2 e Sky Sport). Lorenzo Pani esordisce allaWorld Cup nel ruolo di ala, insieme ad Ange Capuozzo che torna estremo. Tornano a giocare in coppia dall'inizio anche i fratelli Garbisi, con Paolo che sarà schierato però come primo centro e Allan che torna a ricoprire il suo ruolo originario, quello di apertura. Come sempre,ha calibrato la sua formazione anche in base alle caratteristiche dell'avversario. L'ha dimostrato di essere furioso nel punto d'incontro e nella battaglia in mezzo al campo, e il tecnico azzurro ha risposto confermando ...

Curiosità: La Coppa del Mondo di rugby (in inglese Rugby World Cup) è la massima competizione internazionale di rugby XV per squadre nazionali maschili, ed è organizzata dal World Rugby. Istituita nel 1985, vide la sua prima edizione nel 1987 con la Nuova Zelanda come vincitrice. Da allora la sua fase finale si svolge a cadenza quadriennale. Il vincitore del torneo si fregia del titolo di campione del mondo per il quadriennio successivo alla vittoria.

venerdì e sabato doppio allenamento congiunto con Ginevra

In 4 confronti diretti i sudamericani non hanno mai battuto gli azzurri che a loro volta in nove edizioni della Coppa del Mondo non sono mai approdati ai Quarti di finale. Due tabù No, non è proprio ...L’Italia è già protagonista con la Macron, l’azienda che oltre alla Nazionale azzurra veste anche Scozia, Galles, Georgia, Romania, Samoa e Italia ...