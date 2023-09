Rudy Giuliani sprofonda nei debiti | l’ex socio gli fa causa per le parcelle arretrate | «Paghi subito 1 | 3 milioni di dollari»

(Di martedì 19 settembre 2023)sindaco di New York e avvocato personale di Donald Trump, è stato citato in giudizio dal suo, di avvocato, che ora gli chiede indietro oltre 1,3didimai pagate. Secondo quanto riporta il Guardian, l’azione legale è stata intentata presso la Corte Suprema dello stato di New York da Robert J. Costello,di lunga data di, assieme al quale ha svolto il ruolo di procuratore federale nella Grande Mela negli anni Settanta. «Questa azione mira semplicemente al pagamento di una fattura in sospeso per i servizi legali resi dai querelanti per un importo di 1.360.196,10», si legge nel documento presentato alla Corte suprema di New York. La vicinanza a Trump Dopo la sua ...

Curiosità: Rudolph William Louis Giuliani, detto Rudy (New York, 28 maggio 1944), è un politico, avvocato e imprenditore statunitense, sindaco di New York per il Partito Repubblicano dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 2001.

L'ex presidente degli Stati Uniti e candidato presidenziale repubblicano Donald Trump reagisce durante una manifestazione elettorale a Erie, Pennsylvania, ...Donald Trump ha organizzato un evento nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, per aiutare il suo ex avvocato Rudy Giuliani a pagare milioni di spese legali. Lo riporta la Cnn. Per partecipare ...