Ruby ter | il 5 marzo si discute in Cassazione il ricorso della procura di Milano

(Di martedì 19 settembre 2023), 19 set. (Adnkronos) - E' stata fissata per il 52024 la discussione in, davanti ai giudicisesta sezione penale, delpresentato a fine giugno scorso dallacontro il verdetto di assoluzione di tutti gli imputati, tra cui l'ex premier Silvio Berlusconi, nel processoter per corruzione in atti giudiziari. L'impugnazione che non riguarda Berlusconi - con la morte c'è l'estinzione del reato - tende a ribaltare la decisione assunta dalla corte, presieduta dal giudice Marco Tremolada, di considerare inutilizzabili le dichiarazioni delle testimoni nel dibattimento perché andavano già indagate, quindi accompagnate in aula da un avvocato. Sono cinque i motivi che lapropone ai giudici ...

Curiosità: Il caso Ruby, noto a livello mediatico come Rubygate, è stato uno scandalo politico e giudiziario a sfondo sessuale che tra il 2010 e il 2011 coinvolse il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi. Le indagini sulla vicenda portarono alla luce una serie di incontri sessuali avuti con Karima El Mahroug, conosciuta come Ruby Rubacuori, quando lei era ancora minorenne. Lo scandalo portò all'avvio di tre diversi processi, due dei quali videro imputato Berlusconi per i reati di concussione e prostituzione minorile (Ruby uno) e di corruzione in atti giudiziari (Ruby ter). Dopo essere stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione nel processo Ruby uno, Berlusconi fu assolto dalle accuse in appello, assoluzione poi confermata anche in cassazione. Berlusconi fu poi assolto in primo grado nel processo Ruby ter, assoluzione per la quale il pubblico ministero è ricorso in Cassazione. In un terzo processo (Ruby bis) furono invece condannati in via definitiva Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti per favoreggiamento della prostituzione. Il caso Ruby assunse rilevanza mediatica sia nazionale che internazionale, oltre che per il contenuto a sfondo sessuale delle inchieste, anche per la concomitanza con la crisi del debito italiano e le conseguenti dimissioni del governo Berlusconi IV nel novembre del 2011.

Il 15 febbraio 2023 Berlusconi è stato assolto dalle accuse di corruzione in atti giudiziari nel processo "" perché il fatto non sussiste, così come gli altri 28 imputati a vario titolo. La ...... quando il quattro volte premier è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul casocon la più ampia formula possibile, cioè "il fatto non ...

Milano, 19 set. (Adnkronos) – E' stata fissata per il 5 marzo 2024 la discussione in Cassazione, davanti ai giudici della sesta sezione penale, del ricorso presentato a fine giugno scorso dalla procur ...