Rotavirus nelle spiagge di Lerici | Garantiremo impianti fognari più moderni

(Di martedì 19 settembre 2023) La promessa è contenuta in una nota congiunta di Comune e Provincia. L'obiettivo è migliorare il processo di depurazione

Curiosità: Rotavirus è un genere di virus a RNA appartenenti alla famiglia Reoviridae. Sono noti per essere la causa principale di gastroenterite virale infantile nell'essere umano.

La promessa è contenuta in una nota congiunta di Comune e Provincia. L'obiettivo è migliorare il processo di depurazione"Siamo in attesa degli esami di laboratorio che abbiamo fatto, ma sembrerebbe che ci sia la presenza di salmonella, die di escherichia coliindagini che abbiamo effettuato, quindi ...

Rotavirus nelle spiagge di Lerici: “Garantiremo impianti fognari più ... LA NAZIONE

Lerici, trovato il rotavirus nel ristagno fognario di una spiaggia: i due ... Fanpage.it

La promessa è contenuta in una nota congiunta di Comune e Provincia. L’obiettivo è migliorare il processo di depurazione ...Bambino di 15 mesi morto in ospedale a Cosenza, arrivano i primi rilievi. «Siamo in attesa degli esami di laboratorio che abbiamo fatto, ma sembrerebbe che ci sia la presenza ...