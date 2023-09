ROH | Aggiornamenti sulle condizioni di El Hijo del Vikingo

(Di martedì 19 settembre 2023) Durante gli ultimi tapings della ROH TV, purtroppo, Eldelha riportato un serio infortunio all’anca. Nel corso del match, al quale partecipavano anche Gravity, Metalik, Tony Nese, Angelico e Serpentico, il wrestler è atterrato male dopo uno spot e ha riportato un infortunio che potrebbe aver compromesso il suo prossimo match titolato contro Komander. Le voci Stando a quanto riportato da Dave Meltzer durante l’ultimo Wrestling Observer Radio, il match trae Komander, programmato per il 23 settembre non sarebbe al 100% fuori discussione. Secondo il giornalista, però, è probabile che il wrestler sarà costretto a rinunciare all’incontro: nonostante questo,starebbe pensando di effettuare del lavoro particolare durante tutta la settimana in modo da poter recuperare in tempo.

