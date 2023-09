Rivoluzione Fiat | la Topolino elettrica in vendita con un click | sarà consegnata come un pacco Amazon

(Di martedì 19 settembre 2023) Aperti in Italia gli ordini per l’esclusiva versione chiusa della nuova, il nuovo quadriciclo votato alla mobilità sostenibile.: diecimila richieste online Laè la soluzione ideale per la mobilità urbana e di corto raggio ed è accessibile a tutti. “Be the First”, una speciale iniziativa online lanciata il 4 luglio, ha dato la possibilità ai clienti di esprimere il proprio desiderio di acquistare e guidare la nuova. La richiesta online ha avuto un enorme successo, suscitando l’interesse di migliaia di clienti registrando più di 10.000 unità. E ora gli appassionati italiani possono ordinare l’auto. Sia il processo di acquisto che la consegna – che potrà essere effettuata direttamente a casa ...

Curiosità: FIAT (acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino) è una casa automobilistica italiana, parte del gruppo Stellantis.

La Fiat Panda fa molto parlare di sé in questi mesi ... visto che per la citycar più amata dagli italiani sarà tempo di rivoluzione. Infatti, la nuova versione diventerà un SUV di Segmento B, che ...Entro la fine dell'anno Fiat dovrebbe annunciare la Panda MY2024, l'ultimo restyling prima del nuovo modello: spazio agli ADAS e non solo, le novità.