Risultati Totocalcio 16-17-18 settembre 2023 | vincite | soldi e montepremi Ecco chi ha vinto

I, le, ied ildeldel concorso che riguarda le partite disputate sabato 16, domenica 17 e lunedì 18

Curiosità: Il Totocalcio (acronimo di Totalizzatore calcistico) è un concorso a premi istituito nel 1946 e attualmente gestito dalla SISAL, il cui obiettivo è la previsione degli esiti di 13 partite di calcio (14 tra il 2003 e il 2021). Per ogni singola partita inserita in schedina si deve marcare 1 se si pronostica la vittoria della squadra che gioca in casa, X se si prevede un pareggio, 2 se invece si prevede la vittoria della squadra ospite. Il montepremi è pari a circa un terzo del totale della somma giocata per il singolo concorso. Attualmente sono previste sei categorie di vincita: 1ª categoria (13 risultati esatti), 2ª categoria (11 risultati esatti), 3ª categoria (9 risultati esatti); 4ª categoria (7 risultati esatti); 5ª categoria (5 risultati esatti); 6ª categoria (3 risultati esatti). In mancanza di vincite di prima categoria (13 risultati esatti) il montepremi si accumula con quello del concorso successivo determinando così il jackpot del 13. Per ogni schedina, si può scegliere una sola modalità di gioco previste.

IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA IOBBLIGATORI 1 Inter - Milan 1 2 Catanzaro - Parma 2 3 Reims - Brest 2 4 Getafe - Osasuna

Scaduto l'appalto della gestione Sisal, nella stagione 1948-1949 fu il Coni con il Servizio Totocalcio ad assumere direttamente la conduzione del concorso pronostici.