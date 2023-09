RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #120 19 09 2023

(Di martedì 19 settembre 2023) Idella 120° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Adriano batte Ema Corsi Non Title MatchTempesta batte Bon Giovanni SIW Italian Champion w/Thunder Kid

Curiosità: Ljubov' Jur'evna Vasil'eva (in russo ; Sinegor'e, 24 maggio 1967) è una fondista e biatleta russa ipovedente, che ha rappresentato la Russia alle Paralimpiadi nel 2006 e nel 2010, conquistando in totale nove medaglie, di cui tre medaglie d'oro solo al suo debutto nelle gare di sci di fondo durante le Paralimpiadi invernali del 2006 a Torino..

SIW Colossal 2023 - Risultati dell'evento The Shield Of Wrestling

SIW Summer System #117 - Risultati della puntata The Shield Of Wrestling

IMPACT 1000: Svelate le partecipanti dei due team femminili Risultati Ring Of Honor TV del 14/9/2023 -SPOILER Quali sono i vincitori del Feast or Fired match di IMPACT 1000 The Post SIW: A Colossal ...SIW: tutti i risultati di Colossal 2023, svoltosi alla Villa del Colle di Collesalvetti, in provincia di Livorno.