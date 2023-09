Riparte la Scuola del Calcio | per entrare nel business del pallone!

Curiosità: La Scuola di applicazione dell'Esercito completa e perfeziona la formazione, di base e superiore, di tutti gli ufficiali in servizio permanente nell'Esercito Italiano. Ha sede a Torino. La Scuola deriva dalle scuole di applicazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riunite nel 1976 sotto un unico comando con la comune denominazione di Scuola di applicazione. Dal 2009 dipende dal Comando per la formazione e Scuola di applicazione (COMFORSA).

...città gestisce già unamaterna paritaria a Manoppello, a cui responsabile è Suor Vera D'Agostino. Come da convenzione, con durata annuale rinnovabile, approvata lunedì 18 settembre, si...Ascolti tv ieri 18 settembre 2023: La Vita in Diretta non è andata in onda di lunedì. Al suo posto Tutti acon Mattarellauna nuova settimana per le grandi reti televisive sempre alla ricerca di numeri positivi negli ascolti tv . Per quanto riguarda il pomeriggio, questa volta non si rinnova ...

“La scuola adotta un monumento”: riparte il progetto di Comune ... Qui Licata

Mattarella, la scuola non tollera esclusioni e divari - UILSCUOLA UIL Scuola - La voce libera della scuola

La Scuola di Formazione Politica dei Giovani Democratico Cristiani riparte ufficialmente dal 26 settembre. Un progetto che parte dalla collaborazione con ..."In Romagna la scuola è ripartita nonostante i danni per le alluvioni” “Abbiamo deciso di ritrovarci qui nel cuore della Romagna colpita a maggio scarso da una devastante alluvione, che ha causato ...