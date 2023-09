Rimandato Una Nessuna Centomila per problemi di salute di Fiorella Mannoia

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 19 settembre 2023) UnaRinviato “Una– in Arena”. Il concerto, programmato per il 26 settembre all’Arena di Verona, vieneal 2024, a causa di motivi diche impediscono alla Direttrice Artisticadi prendervi parte. La nuova data verrà comunicata al più presto. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data. Sarà possibile chiedere eventuale rimborso su Ticketone e gli altri circuiti di vendita utilizzati in fase di acquisto.: “Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music ...