Riforme | Magi | ' premierato Meloni illiberale e antidemocratico | +Europa dice no'

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Fareste cambiare la Costituzione del vostro Paese a chi si ispira direttamente a Orban, Kaczynski, a chi ha più volte apprezzato Putin e Kim Jong-Un e ora vuole accentrare tutti i poteri nella sola figura del premier? Io no. Mentre l'Italia celebra i 75 anni della Costituzione, il governopresenta il suo progetto di riforma della Carta: vogliono introdurre il cosiddetto, una forma di governo che non esiste altrove nel mondo. Non si tratta di correzioni finalizzate al buon funzionamento del nostro sistema parlamentare, ma di uno stravolgimento pasticciato che risponde alla pulsionedi questo governo". Lo afferma il segretario di, Riccardo. "È infatti lo stesso governo che si ispira apertamente ai peggiori regimi autocrati, ...

Curiosità: Nella tradizione cristiana i magi (singolare magio) sono alcuni saggi astrologi che, secondo il Vangelo di Matteo (2,1-12), seguendo «il suo astro» giunsero da Oriente a Gerusalemme per adorare il bambino Gesù, il «re dei Giudei» che era nato.

... Riccardo, parla del Centro. "Non ci interessa il moderatismo, quello è il luogo in cui tutte le istanze politiche si annacquano. Il Centro è il luogo della palude, non delle. Per le ...Il centro è il luogo della palude, non delle. Per le europee siamo pronti ad andare da soli ... Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo, in un'intervista a Repubblica.it.

Ultimo'ora: Riforme: Magi, 'premierato Meloni illiberale e ... La Svolta

Magi: ''Giusto tenere numero chiuso a Medicina, ma sia ... Ordine Medici Roma

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Fareste cambiare la Costituzione del vostro Paese a chi si ispira direttamente a Orban, Kaczynski, a chi ha più volte apprezzato Putin e Kim Jong-Un e ora vuole accentrare ...Le opposizioni, senza Renzi, respingono l’elezione diretta del premier. Lega favorevole in cambio dell’Autonomia differenziata ...