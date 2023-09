(Di martedì 19 settembre 2023) La gestione deidurante la pausa estiva è diventata una questione sempre più spinosa per le famiglie italiane. Mandare i bambini ai centri estivi comporta un onere economico non indifferente, mettendo in difficoltà soprattutto quelle famiglie che non pospermettersi tale spesa. L'articoloilper la. La: “Lanon è un, ma inondei

Curiosità: Il calendario gregoriano è il calendario solare ufficiale di quasi tutti i paesi del mondo. Prende il nome dal papa Gregorio XIII, che lo introdusse il 4 ottobre 1582 con la bolla papale Inter gravissimas, promulgata a Villa Mondragone (presso Monte Porzio Catone, RM).

...rispetto alprevisto, e questo potrebbe rallentare la crescita italiana nel 2023 e nel 2024. L'Organizazione ha anche sottolineato che il Belpaese ha bisogno di continuare ail ...Così come non ce ne sono su corridoi umanitari e, appunto, sulla volontà dii meccanismi ...non sono mummie di alieni di Anna Lagos Le storie da non perdere di Wired " Segnare sul: ...

Perché in Italia è difficile riformare il calendario scolastico e tutti i ... Orizzonte Scuola

Riformare il calendario scolastico, oltre 30mila firme per la petizione. La blogger Fiore: “La scuola non è un parcheggio, ma i figli non sono responsabilità solo dei genitori” [INTERVISTA] Orizzonte Scuola

Come è noto l'Italia si distingue per avere una delle pause estive più lunghe. Ma cosa significa questo per genitori e studentiI ministri dell'Economia dei Paesi membri si sono incontrati a Santiago de Compostela, in Spagna, per discutere della riforma del Patto di stabilità Una road map per la riforma del Patto di stabilità ...