Riforma istituti tecnici e professionali | quali sono le novità? Le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Pistorino Flc Cgil VIDEO

(Di martedì 19 settembre 2023) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e per la revisione della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

Curiosità: Come riforma Gelmini si indica comunemente l'insieme degli atti normativi della Repubblica Italiana – emanati durante il governo Berlusconi IV – durante la permanenza in carica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini, riguardanti il settore dell'istruzione in Italia.

Unadel sistema potrebbe non solo allineare l'Italia con il resto d'Europa, ma anche ... La petizione chiede che il tempo pieno diventi un'opzione obbligatoria offerta dagliper tutti ...Ladeglitecnici Per quanto riguarda invece ladeglitecnici e professionali , l'obiettivo è l'avvio, dal 2024/25, di una sperimentazione in larga scala del modello ...

Scuola, via libera a riforma istruzione tecnica e voto in condotta: cosa cambia

Riforma istituti tecnici e professionali: quali sono le novità Le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Pistorino (Flc Cgil) LIVE Martedì 19 settembre alle 14:30

Una riforma, quella del voto in condotta ... di durata almeno quadriennale potranno iscriversi direttamente ai percorsi ITS Academy (cioè gli Istituti professionalizzanti post-diploma), a seguito di ...La riforma Valditara punta a far leva sul voto in condotta per arginare gli episodi di pesante indisciplina da parte degli alunni. Novità anche per i tecnici e professionali ...