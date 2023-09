Revelli | “Lega e Fratelli d’Italia si fanno i dispetti Sembra un asilo nido”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 settembre 2023) La ministra Casellati ha detto che la riforma del Premierato arriverà al cdm mentre quella leghista sull’Autonomia dovrà passare per l’Aula. Professore Marco, storico e politologo, è la rappresaglia di FdI contro laper le critiche sulla gestione dei migranti? “Premetto che non c’è nulla di normale in quello che sta facendo e ha fin qui fatto il governo Meloni. Entrambi i provvedimenti si basano su pessime idee e sono a rischio di legittimità costituzionalità. Il premierato metterebbe pesantemente in discussione l’architettura del nostro equilibrio istituzionale e l’autonomia differenziata confligge con numerosi articoli cardine della Costituzione. Non c’è nessuno dubbio che esiste una forte conflittualità interna a questa coalizione di governo e ritengo che sia vero che l’unica cosa che li tiene insieme è il potere. Certo hanno anche ...