Resistenza | da Valditara stop al monopolio Anpi nelle scuole I partigiani cristiani | «Bene così»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 settembre 2023) C’è chi si dispera perché gli «si sono ristretti i ragazzi» e c’è chi, come l’(Associazione nazionaleitaliani) si allarma perché gli scade il protocollo. Quale? Semplice: quello che da un decennio lo lega al ministero dell’Istruzione e che gli consente in condizioni di assolutostorico-culturale di spiegare agli studenti l’antifascismo e, ovviamente, la Costituzione che da questo discende. In realtà è da novembre che il presidente dell’Gianfranco Pagliarulo, caso unico di partigiano nato afinita (è del 1948), compulsa a intervalli sempre più brevi il ministroper il rinnovo, ottenendone in cambio solo prolungati e sospetti silenzi. Da qui richieste d’aiuto alla Meloni e su per li rami a Mattarella. Pagliarulo ...