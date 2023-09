“Renzi sì | Cuffaro no Così riportiamo la Dc alle elezioni europee”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 19 settembre 2023) La sua prima esperienza politica nasce con l'Udc. Poi, l’approdo al M5s con il quale ha conquistato il dicastero della Difesa. Ora, l’ex ministro Elisabetta Trenta, rindossando i panni dei “moderati”, sceglie invece la Democrazia Cristiana guidata da Antonio Cirillo con la quale è pronta a candidarsi per le. Elisabetta Trenta, una bella capriola dal M5s alla Democrazia cristiana?“Vorrei ricordare che io vengo da una famiglia democristiana. E quando sono entrata nei 5stelle ero stata già nell’Udc, perché in quel periodo la Dc non esisteva più. Poi, mio fratello, tra i primi a credere nel M5s, mi ha coinvolto anche se io non ho mai condiviso la politica dei ‘vaffa’”. Come possiamo sintetizzare la sua rottura con i 5stelle?“Il Movimento a un certo punto avrebbe dovuto organizzarsi. Però si è compreso che non si voleva fare una vera organizzazione. Perché il ...