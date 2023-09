(Di martedì 19 settembre 2023)cambia le carte in tavola . Dopo ventisei anni e 5,3 milioni di esemplari una delle icone dida multispazio diventa crossover e soprattutto da termica diventae virtuose, ...

Curiosità: La Renault Scénic, già commercializzata come Renault Mégane Scénic dal 1996 al settembre 1999, è un'autovettura del tipo monovolume di taglia media, prodotta a partire dal 1999 dalla casa automobilistica francese Renault.

Ecco che effetto fa dal vivo: "L'auto come mezzo di connessione". Le novitàE - Tech e Rafale in video EVOLUTION Proposta a partire da 29.750 euro (solo in edizione 1.3 TCe 140 ), una ...Erano le 18 circa, infatti, quando si sono scontrate unae una Fiat 500. Alla guida della prima c'era un 24enne di Lecce, mentre nella seconda si trovavano due giovani del posto, sui ...

Renault Scenic E-Tech 2024, elettrica e sostenibile QN Motori

Renault Scenic E-Tech 2024: tutti i dettagli MotoriSuMotori

Renault Scenic E-Tech Electric, crossover elettrico e sostenibile. L’auto-icona della Casa francese conquista per ospitalità interna, linee moderne e sicurezza.Il restyling della Renault Megane E-Tech elettrica è previsto per il 2025. L'argus vi dà una prima idea con questa illustrazione, che prende spunto dal design ...