Recalcati | “Attenzione alle Parole-Proiettili | Se La Maestra Dice all’Allieva ‘Sei un’Oca’ La Colpirà Fino in Fondo”

Curiosità: Il derby di Milano è la stracittadina calcistica che mette di fronte le due principali squadre di Milano, i nerazzurri dell'Inter e i rossoneri del Milan. Colloquialmente è detto anche derby della Madonnina, dalla caratteristica statua della Madonna Assunta posta in cima al Duomo di Milano.

Un fatto che guardiamo con grande. Continueremo a farlo anche per il prossimo autunno e ... lo psicoanalista e saggista Massimoaffronterà il tema del rapporto della vita umana con ...Migliaia di persone hanno seguito conla sua lezione su 'Il trauma della parola'. Come segnala Il Resto del Carlino ,sottolinea come la parola possa essere un potente '...

Recalcati: “Anche le parole possono ferire. Cari docenti fate molta attenzione a scuola con i vostri alunni” Orizzonte Scuola

Il Festivalfilosofia prende la parola e ne indaga il senso Agenzia ANSA

Una prosa contemporanea, dalla Compagnia Orfeo a Edoardo Leo, grandi nomi della psicoterapia, da Crepet a Recalcati, tanta musica, comicità e balletto tra gli ottanta spettacoli del cartellone 2023/24 ..."Le parole sono pietre": questa affermazione è stata al centro della discussione portata avanti da Massimo Recalcati, noto psicanalista e saggista, durante la prima giornata del Festival della Filosof ...