Reazione a Catena 19 settembre 2023 | i Ciao Nonni vincono

(Di martedì 19 settembre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 19. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni idi Roma, tre amici particolarmente affezionati ai propri. I– Maria Francesca, Francesca e Matteo, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 3.188 euro. Bravi! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. ...

Curiosità: Reazione a catena - L'intesa vincente è un game show italiano, in onda su Rai 1 dal 2 luglio 2007. Il game show, registrato nello studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli, va in onda tutti i giorni nella fascia preserale durante il periodo estivo (fino al periodo autunnale nel 2022 e autunnale-invernale, nel 2023) in sostituzione del game show L'eredità.

Questa sera, la puntata di Reazione a Catena è stato davvero avvincente dall'inizio alla fine. Marco Liorni, nella sua consueta bravura, ha gestito magistralmente la competizione tra i concorrenti 'Qua e Là' e i 'Ciao Nonni'.

Una puntata ricca di colpi scena per Marco Liorni e i nuovi campioni Questa sera, la puntata di Reazione a Catena è stato davvero avvincente dall'inizio ...