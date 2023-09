Real Sociedad | Oyarzabal | «Contro l’Inter vogliamo divertire e vincere»

(Di martedì 19 settembre 2023) Le parole di Mikel, esterno della, alla vigilia della partita di Champions LeagueMikelha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani dellaconin Champions League. Di seguito le sue parole. PARTITA – «È un punto di svolta. Abbiamo fatto le cose bene nel club per anni, ma poter competere in Champions League in casa tua, con la tua gente e per il tuo club, è un momento importante. Ho avuto la fortuna di vivere partite che mi hanno segnato, ma quella di domani occupa un posto molto alto tra le esperienze vissute finora». ULTIMA VOLTA IN CHAMPIONS – «Nella fase a gironi ho avuto la fortuna di vivere il turno preliminare come raccattapalle ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

