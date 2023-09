Real Sociedad-Inter | Lautaro | “Dobbiamo essere pronti Fascia da capitano? È un orgoglio”

(Di martedì 19 settembre 2023)Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà l’affrontare il. “Mi sento bene con la mia squadra, qualsiasi sia l’avversaria. Cerchiamo di giocare un bel calcio, abbiamo fatto l’inizio di stagione che volevamo e domani vogliamoa quello che ci aspetta. Penso che troveremo una squadraessante, con giocatori di grandi livello, dovremo fare bene”. Poi su Thuram ha ammesso: “È un ragazzo giovane che è arrivato in un calcio nuovo per lui. La Serie A è diversa e lui non la conosceva, sono contento che si lasci aiutare. Ha portato tanta qualità e forza, sono contento di giocare insieme a lui. Io Leader? Ti posso dire che sono felicissimo diall’, di ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Commenta per primo Alla viglia della sfida con la, ha parlato il capitano dell'Inter , Lautaro Martinez . Ecco le sue parole. GIOCARE IN SPAGNA - 'L'ultima partita è stata quella di Barcellona… Mi sento bene con la mia squadra, ...Commenta per primo L'Inter è arrivata all'Anoeta di San Sebastian . Qui mercoledì affronterà i padroni di casa della. La squadra di Inzaghi è scesa in campo per testare il manto erboso, ecco le immagini

Infine, sul futuro: "Non si sa mai a questo mondo, oggi ti posso dire che sono felicissimo di essere all'Inter e di portare la fascia di capitano. Penso al momento, è sempre stato questo il mio ...Il tecnico nerazzurro ha presentato l'esordio stagionale in Champions League della formazione nerazzurra: tutte le dichiarazioni ...