Real Sociedad-Inter | Inzaghi verso 2 cambi! Poi i titolarissimi ? SM

Vigilia di Real Sociedad-Inter, gara valida per la prima giornata del gruppo D di Champions League. Inzaghi studia due cambi ULTIME - Si avvicina Real Sociedad-Inter, esordio dei vice campioni d'Europa in Champions League. Simone Inzaghi non farà nessuna rivoluzione, andranno in campo i migliori. Come racconta Sport Mediaset, dovrebbero essere solamente due i cambi: ovvero Matteo Darmian e Federico Dimarco fuori per dare spazio a Benjamin Pavard e Carlos Augusto. Per il resto, intoccabile sia l'attacco che il trio a centrocampo. Per Frattesi, prima da titolare a Empoli domenica all'ora di pranzo.

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

57 Smaltire la sbornia post derby e preparare al meglio il debutto in Champions League . L' Inter si prepara alla trasferta in casa della, a San Sebastian, per la prima giornata della massima competizione europea: stamattina la rifinitura ad Appiano, poi nel pomeriggio la partenza con destinazione Spagna. CUADRADO NON ...... le possibile scelte di Inzaghi in vista della sfida contro laSociedadL'Inter prepara l'esordio stagionale in Champions League, in programma domani in terra basca contro la. ...

Pavard e Carlos Augusto sono destinati a dare il fiato a Darmian e Dimarco, mentre in attacco difficile toccare la coppia Thuram-Lautaro ...Guastando in parte una settimana già cruciale per il numero 10 interista, a metà tra la goleada del Meazza ai cugini e la trasferta a San Sebastian-Donostìa per l’esordio in Champions League in casa ...