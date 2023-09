Real Sociedad-Inter | Inzaghi schiera 3 nuovi acquisti dal 1?? Le possibili novità

(Di martedì 19 settembre 2023) Simonepotrebbe effettuare tre cambi nella formazione iniziale in campo dal 1? in, prima giornata del gruppo D di Champions League.– Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, intrenerazzurri sono pronti ad esordire dal 1?. Si tratta di Benjamin Pavard, Carlos Augusto e Marko Arnautovic. Il primo potrebbe prendere il posto di Matteo Darmian. L’ex Monza potrebbe far rifiatare Federico Dimarco. Invece l’attaccante austriaco sta contendendo una maglia a Marcus Thuram. Infine il discorso Davide Frattesi che, vista la sua capacità di adattarsi a partita in corso, l’allenatore potrebbe preferire inserirlo durante il match. ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

I nerazzurri, dopo la sconfitta in finale nella scorsa edizione per mano per Manchester City , riprendono il cammino nella massima competizione europea nel gruppo D insieme a, ......00 (Sky, NOW, Infinity+) Arsenal - Psv ore 21:00 (Sky, NOW, Infinity+) Braga - Napoli ore 21:00 (Sky, NOW, Infinity+) Benfica - Salisburgo ore 21:00 (Sky, NOW, Infinity+)- Inter ore 21:...

