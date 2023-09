Real Sociedad-Inter | Inzaghi | “Dovremo fare una grande prestazione | sono molto organizzati”

(Di martedì 19 settembre 2023) Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il: “Mi sembra una squadraorganizzata, con un tecnico e diversi allenatori che ne fanno parte da anni ormai. L‘anno scorso giocava con un modulo differente, ma ha giocatori di grandissima qualità, sappiamo cheuna partita importante da vera. Frattesi e Pavard? Siallenati bene in questi giorni, ma non dirò la formazione adesso, anche se ce l’ho in mente”. Poi ha proseguito: “L’assenza di Calhanoglu si sente, è un’assenza importante. Però ho tanti giocatori a disposizione, Asllani è un giocatore che puòil suo, è pronto per giocare titolare in partite così. Domani dopo risveglio muscolare ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Commenta per primo L'Inter è arrivata all'Anoeta di San Sebastian . Qui mercoledì affronterà i padroni di casa della. La squadra di Inzaghi è scesa in campo per testare il manto erboso, ecco le immaginiDomani sera, infatti, l'Inter sarà ospite dellaper la prima giornata della fase a gironi dopo la sconfitta di Istanbul dello scorso giugno. Match in cui i nerazzurri, come annunciato ...

Probabili formazioni Real Sociedad-Inter, le scelte di Inzaghi per la partita di Champions Fanpage.it

Ahi Inter: Calhanoglu ko, non parte per la Spagna. Out anche Cuadrado La Gazzetta dello Sport

In diretta dall’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi presenta la sfida di Champions League contro la Real Sociedad, valevole per la prima giornata del ...Riparte la Champions League ed è già il turno di una delle finaliste della passata edizione, l’Inter, che sfiderà la Real Sociedad. In conferenza stampa alla vigilia della partita è intervenuto ...