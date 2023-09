Real Sociedad - Inter | formazioni | Cuadrado non parte | Pavard e Frattesi sperano

(Di martedì 19 settembre 2023) Le ultime da Appiano Gentile, dove si è svolto l'allenamento di rifinitura dell'prima dellanza per la Spagna: i nerazzurri mercoledì faranno il loro esordio in Champions League sul campo ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Non ci sarà Juan Manuel Cuadrado fra i convocati dell' Inte r per la prima trasferta stagionale in Champions League sul campo della. L'esterno colombiano soffre di un'infiammazione al tendine del ginocchio che gli impedisce di allenarsi con continuità. Il problema è sorto la scorsa settimana durante la trasferta con ...

Il colombiano non farà parte dei convocati per la prima sfida della fase a gironi dei nerazzurri contro la Real Sociedad ...Guaio Inter, infortunio e niente sfida in Champions League: il giocatore resta a Milano Dopo l’en-plein in campionato e reduce da un grande successo nel derby contro il Milan, l’Inter si prepara al ...