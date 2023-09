Real Sociedad-Inter | ecco la lista dei 23 convocati da Alguacil | tre assenti

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Commenta per primo Imanol Alguacil , tecnico della, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Inter che segnerà il debutto dei baschi nella Champions League 2023 - 24. SULLA SQUADRA - 'Siamo preparati, ma dovremo esserlo ...Lo ha detto il tecnico dellaImanol Alguacil, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. "Preferisco non parlare dell'Inter, perché se parliamo delle sue forze o dei ...

Inzaghi sembra avere ancora dei dubbi di formazione per Real Sociedad-Inter. Nella sfida di Champions League di domani potrebbe arrivare l’esordio per un nuovo nerazzurro.L’assenza di Calhanoglu con la Real Sociedad rilancia Asllani tra i potenziali titolari. Risulta quindi utile che l’albanese abbia già qualche minuto nelle gambe. POTENZIALE SOSTITUTO – Calhanoglu sar ...