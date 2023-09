Real Sociedad-Inter Champions League | 20-09-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Si ferma Calhanoglu

(Di martedì 19 settembre 2023)si presentano a questo appuntamento dopo aver incontrato avversari importanti nei campionati nazionali. Per i milanesi vittoria per 5-1 contro i cugini rossoneri nel derby, mentre i txuri-urdinak si sono dovuti arrendere alMadrid dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione. Anche la squadra di Imanol Alguacil di recente InfoBetting: Scommesse Sportive e

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Inzaghi sceglie Asllani: dovrebbe esserci l'albanese in cabina di regia al posto di Calhanoglu (out per un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra). In difesa esordio per Pavard, preferito a ...Dopo il grande successo nel derby, l'Inter si prepara per la sfida contro la, valida per la 1ª giornata del Gruppo D di Champions League. Alla vigilia della partita contro i baschi Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV: Ti trovi bene a giocare in ...

Liga: il Real Madrid rimonta la Real Sociedad, 2-1 al Bernabeu - Sportmediaset Sport Mediaset

Esordio impegnativo per i nerazzurri a San Sebastian contro una squadra che in Liga ha fatto soffrire il Real Madrid ...Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Real Sociedad, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez presenta così l'esordio in Champions League: Thuram ...