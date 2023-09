Real Sociedad-Inter | Alguacil | “Sfideremo i nerazzurri con umiltà e rispetto”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) E’ la vigilia dell’esordio europeo dell’in Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi sono attesi da un match complicato in Spagna contro il. In conferenza stampa ha parlato il tecnico degli iberici, Imanol. Queste le sue parole.: “Siamo pronti. Ma dobbiamo esserlo nel momento giusto e il momento è domani. Per me non è il risultato, è il come si gioca, indipendentemente dall’avversario. Non serve a niente farlo un giorno per fasi o momenti: serve regolarità e continuità per essere una squadra affidabile e di alto livello. Preferisco non parlare dell’, perché se parliamo delle sue forze o dei suoi grandi giocatori, alcuni potrebbero pensare che sia meglio non scendere in campo. Ma è esattamente il contrario, dobbiamo essere noi stessi. ...