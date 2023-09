Real Sociedad-Inter | accoglienza spagnola | «Onorati di ospitarvi!»

(Di martedì 19 settembre 2023)è la sfida in programma domani (mercoledì) alle 21 all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian e valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadrariserva una bellissimaai nerazzurri di Inzaghi COLOSSEO –è la partita di esordio in Champions League per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dal trionfo ottenuto contro il Milan con tanto di primo posto in classifica in Serie A. Il tecnico,venuto in conferenza stampa, sembra avere le idee chiare sul sostituto di Hakan Calhanoglu, assente per infortunio. Intanto capitan Lautaro Martinez e compagni hanno mosso i primi passi all’Estadio Municipal de Anoeta, teatro della sfida. La società ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il: 'M i sembra una squadra molto organizzata, con un tecnico e diversi allenatori che ne fanno parte da anni ormai. L ' anno scorso giocava con un modulo differente, ma ha giocatori di ...Il terzo gol di Giampiero Marini nel match di andata a San Siro contro lanel 1979, incontro finito 3 - 0 per i nerazzurri, si rivelò decisivo nel doppio confronto di Coppa Uefa visto che nella partita di ritorno a San Sebastian i baschi con una doppietta di ...

La partita Real Sociedad – Inter di Mercoledì 20 settembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 1° giornata della fase a gironi della Chamions ...In questo debutto in Champions, in casa della Real Sociedad, Simone Inzaghi non avrà a disposizione Calhanoglu e Cuadrado. Il centrocampista ha terminato l’allenamento di rifinitura ...