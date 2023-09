Real Sociedad-Inter | 2 difensori in ballottaggio La probabile formazione

(Di martedì 19 settembre 2023) Lanerazzurra in vista di, prima giornata del gruppo D di Champions League.– Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, domani sera Simone Inzaghi schiererà il classico 3-5-2 per il match di Champions League,. In porta ci sarà Sommer. Il trio difensivo dovrebbe essere formato da Darmian, Acerbi e Bastoni, con de Vrij e Pavard in. Sulle corsie laterali Dumfries e Dimarco, con a controcampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Frattesi però scalpita per essere presente in campo dal 1?. In attacco dovrebbero essere confermati Lautaro Martinez e Marcus Thuram.(3-5-2): Sommer; ...

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

Inzaghi, costretto ad arrendersi solo al Manchester City di Guardiola, ricomincerà il suo cammino europeo dai Paesi Baschi, ospite della. Non esistono trasferte facili in questa ...Inzaghi, costretto ad arrendersi solo al Manchester City di Guardiola, ricomincerà il suo cammino europeo dai Paesi Baschi, ospite della. Non esistono trasferte facili in questa ...

Milano, 19 set. - (Adnkronos) - Non ci sarà Juan Manuel Cuadrado fra i convocati dell'Inter per la prima trasferta stagionale in Champions League sul campo della Real Sociedad. L'esterno colombiano so ...