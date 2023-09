Real Sociedad | Alguacil | «L’Inter sta dominando | dobbiamo essere pronti»

(Di martedì 19 settembre 2023) Le parole di Imanol, tecnico dellain vista della sfida controin Champions League Il tecnico della, Imanol, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida controin Champions League. Di seguito le sue parole. INTER – «Preferisco non parlare di loro, perché se parliamo della forza delqualcuno pensa sia meglio non scendere in campo. L’anno scorso hanno giocato la finale e avrebbero potuto vincerla, e stannoin Serie A e sono candidati a vincerla, mascendere in campo con molto rispetto, umiltà e consapevolezza che si tratta della Champions League in casa nostra....

Curiosità: La Real Sociedad de Fútbol, meglio nota come Real Sociedad, è una società calcistica spagnola con sede a San Sebastián, nei Paesi Baschi. Milita nella Primera División, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio.

L'Inter di Simone Inzaghi è pronta alla sfida contro ilvalida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League: le ultime notizie sulla probabile formazioneDomani sera l'Inter di Simone Inzaghi, dopo la roboante vittoria nel ...

L'Inter di Simone Inzaghi è pronta alla sfida contro il Real Sociedad valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League ...L'Inter arriva in Champions sull'onda dell'entusiasmo della straordinaria vittoria contro il Milan. Torna in Europa dopo la finale di Istanbul con la consapevolezza di poter recitare ancora un ruolo d ...