Real Madrid-Union Berlin Champions League | 20-09-2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici Ancelotti perde Carvajal

Leggi su infobetting

(Di martedì 19 settembre 2023) Riparte la, riparte la competizione regina per club in Europa: riparte anche la missione del, che con questa manifestazione ha un feeling difficile da descrivere con parole. I Blancos sono inseriti nel gruppo C, con legittime speranze di chiuderlo in testa: Napoli, Braga eo sono le rivali delle Merengues. InfoBetting: Scommesse Sportive e