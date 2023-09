Real Madrid | si ferma Dani Carvajal | i tempi di recupero

Curiosità: Il Real Madrid Club de Fútbol, conosciuto semplicemente come Real Madrid, è una società calcistica spagnola con sede nella città di Madrid. Milita in Primera División, massima serie del campionato spagnolo di calcio.

Brutte notizie per ildi Carlo Ancelotti. Come riportato dalla Spagna infatti, il club sarà costretto a fare a meno di Dani Carvajal almeno per le prossime due settimane. Nelle scorse ore infatti, il terzino ...ore 18:45CF vs 1. FC Union Berlin diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca Antonio Nucera, bordocampo Giorgia Cenni , Diretta Gol Daniele Barone ...

Il giudice autorizza le indagini sui canterani del Real dopo il video shock: i retroscena La Gazzetta dello Sport

Real Madrid, ritorno romantico per Modric Lo scenario Calciomercato.com

La squadra di Alguacil, prossima avversaria dei nerazzurri in Champions League, punta sul classe 2001 per mettere in crisi la retroguardia di Inzaghi ...La squadra di Alguacil, prossima avversaria dei nerazzurri in Champions League, punta sul classe 2001 per mettere in crisi la retroguardia di Inzaghi ...